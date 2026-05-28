Monterrey, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, revelaron el line up oficial de artistas que participarán en el Fan Festival del Parque Fundidora durante la Copa del Mundo, donde se realizarán 21 días de actividades, conciertos y transmisiones de partidos.

Entre los artistas internacionales confirmados destacan Chayanne, Imagine Dragons, Enrique Iglesias, Grupo Firme y el cantante surcoreano DPR IAN, quien encabezará un evento de K-pop previo al partido entre Corea y Sudáfrica.

Durante el anuncio realizado en Palacio de Gobierno, Samuel García destacó que la presentación de DPR IAN se realizará un día antes del encuentro entre las selecciones asiática y africana, partido que consideró clave para definir la posición de México en la fase de grupos.

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Sorpresa: DPR IAN LLEGA AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO.



El K-Pop llega al FIFA Fan Festival del nuevo Nuevo León. ¡Arráncate, compadre! 🎶🦁👊🏻 pic.twitter.com/ZGMXrfJpHQ — Samuel García (@samuel_garcias) May 28, 2026

“Va a ser justo un día antes del juego de Corea. Recuerden que el tercer juego es Corea-Sudáfrica, juego determinante porque prácticamente de ese juego sabremos si México pasa en primero o en segundo”, expresó.

El mandatario estatal señaló que Nuevo León cuenta actualmente con una importante comunidad coreana derivada de inversiones como la de la armadora KIA, además de los miles de visitantes que podrían arribar al estado durante la justa mundialista.

“Muchos ya están aquí desde hace años por KIA, otros 10, 15 mil que pueden llegar a este juego, entonces un día antes vamos a tener este K-pop. Yo lo que les puedo decir es que va a ser el mejor Fan Fest de los tres países y que faltan sorpresas”, afirmó.

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Por su parte, Mariana Rodríguez aseguró que Nuevo León ya vive el ambiente mundialista a unos días del arranque del torneo, al destacar obras de movilidad, rehabilitación de espacios públicos y nuevos corredores verdes impulsados por el gobierno estatal.

Revelan cartel oficial del Fan Fest en Nuevo León / Foto: Especial

“Porque aquí, el Mundial no empieza el primer día de partido… Aquí ya empezó: en las calles que se están renovando, en los parques que se están construyendo, en las nuevas canchas, en los nuevos corredores verdes, en las nuevas obras de movilidad”, señaló.

La titular de AMAR a Nuevo León indicó que el Fan Festival será uno de los principales espacios de convivencia para familias y turistas nacionales e internacionales, donde diariamente se transmitirán los encuentros de la Copa del Mundo y se ofrecerán conciertos de distintos géneros musicales.

Además de las figuras internacionales, el festival contará con la participación de agrupaciones y artistas mexicanos y locales como El Gran Silencio, Genitallica, Jumbo, 3BALLMTY, Toy Selectah, La Sonora Dinamita, Caballo Dorado y MC Davo.

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Como una de las principales sorpresas del evento, Mariana Rodríguez confirmó la presentación de DPR IAN, dirigida especialmente a la comunidad fanática del K-pop en Nuevo León y México.

“Lo prometido es deuda. Hoy les damos a conocer que vendrá… ¡DPR IAN!”, anunció.

El artista surcoreano se presentará el próximo 23 de junio a las 20:00 horas en el Escenario Live del FIFA Fan Festival.

En el anuncio también participó Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora.

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