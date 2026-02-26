Morena será el partido que más se beneficie con el nuevo modelo de elección de plurinominales en la propuesta de reforma electoral que será enviada al Congreso, pues podría ganar todos los distritos electorales y sólo se beneficiarían un par de fuerzas políticas menores en algunos estados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, exconsejeros electorales y especialistas dijeron que con esta propuesta pierde el Instituto Nacional Electoral (INE), pues le suma trabajo y le resta presupuesto, y se fomenta el bipartidismo por encima de la representación plural de ideas.

Marco Baños, exconsejero del INE, aseguró que con la propuesta presidencial de modificar la presencia de diputados plurinominales Morena incrementará su representación en San Lázaro.

“¿Qué partido podría beneficiarse en este nuevo modelo de elección de plurinominales?”, se le preguntó.

“Directamente, Morena, porque Morena tiene la mayor preferencia electoral, ganaría la mayoría de los distritos electorales, pero en el caso de que pierdan los segundos lugares tienen casi 100 diputaciones más. Entonces, Morena por sí solo tendría una representación mucho más alta.

“El gran perdedor en la reforma va a ser el INE, porque como estructura organizativa de las elecciones no tiene una defensa clara de parte del PT y del Partido Verde, que están en la defensa de sus intereses políticos y de sus intereses económicos”, explicó Baños.

Arturo Sánchez, exconsejero del otrora IFE, coincidió en que con la propuesta los partidos mayoritarios como Morena serán beneficiados.

“El cambio en la Cámara de Diputados tenderá a fortalecer a los partidos mayoritarios. Es un sistema que ciertamente es una forma de elegir en donde se benefician los partidos mayoritarios y en consecuencia se acota la representación plural que se establecía en la ley anterior”, aseveró.

“El diablo está en los detalles”

María Marván, expresidenta del otrora IFE, advirtió que el esquema parece complicado, pues en 95 que se elegirán por primera minoría queda claro, pero en las otras 95 debería verse el detalle de su elección en las leyes secundarias, pues podía ser ahí donde se esconda una trampa para favorecer aún más al partido en el poder.

“Si fueran todos a primera minoría eso tiende a fomentar el bipartidismo. Pero los 95 restantes no sabemos si van a asignarse por porcentaje de participación efectiva, si los partidos darán una boleta con opciones y tú vas a elegir las que te correspondan de cada uno, si van a tener identificación partidaria o no, si serán por género u orden alfabético.

“El riesgo grande de este tipo de listas es que podemos caer en la casi legalización de los acordeones que vimos en la elección del Poder Judicial. Es decir, hay muchos detalles que aún no conocemos y que depende de cómo se aterricen para analizar realmente a quien afecta o beneficia más y eso no lo veremos el lunes seguramente, eso vendrá en las reformas a las leyes secundarias. Como quien dice, el diablo está en los detalles”, dijo.

Víctor Manuel Reynoso, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), añadió que suponiendo que este cambio en la elección de diputados plurinominales aplique desde la elección de 2027 también podrían beneficiarse el PAN y Movimiento Ciudadano, dejando en la lona a las fuerzas más pequeñas que no llegan a tener nunca el segundo lugar de votación.