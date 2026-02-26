La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se pronunció sobre la propuesta de Claudia Sheinbaum en materia de reforma electoral de desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En conferencia de prensa de este jueves, Taddei Zavala mencionó que de ser aprobada la iniciativa presidencial, el órgano electoral tendrá que preguntarse qué información entregará a la ciudadanía el mismo día de la jornada electoral.

“Ese ya es un haber de la población, los medios de comunicación, los actores políticos, la academia, la ciudadanía. En general, estamos pendientes y atentos de los datos que arroja el PREP porque puedo ver lo que pasó en mi casilla, en mi municipio, cómo avanzan los resultados de mi distrito, del estado o del país”, señaló.

En ese sentido, la consejera presidenta aseguró que lo que no puede suceder es que México “no tenga información el día de la jornada electoral”.

Sin embargo, reiteró que el Instituto Nacional Electoral implementará mesas de diálogo una vez que se conozca el documento final de la reforma electoral, porque hasta este momento todo es a “bote pronto”.

“¿El PREP qué nos garantiza? Es un instrumento del Instituto que ha tenido la bondad de contar con información pronta. Es un conteo estadístico con niveles de confiabilidad muy altos y es un elemento muy certero”, indicó.

Guadalupe Taddei subrayó que, hasta que se conozca el articulado final de la propuesta, no es posible emitir posicionamientos definitivos en materia del PREP.

No obstante, garantizó que el órgano electoral actuará con prudencia institucional ante esta iniciativa y proporcionará “toda la argumentación técnica necesaria para demostrar la importancia de su estructura operativa”.

Resaltó también la funcionalidad del Conteo Rápido y los Cómputos Distritales y dijo que de desaparecer el PREP, el INE se verá obligado a desarrollar con prontitud adecuaciones normativas y técnicas necesarias.

