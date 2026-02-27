Más Información
VIDEO: Con aplausos, Liga MX rinde homenaje a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"
Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman
Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco
Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido
VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña
Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León
Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura
El Ministerio del Interior (Minint) cubano informó este viernes que la lancha que protagonizó el incidente en aguas territoriales de la isla y que saldó con cuatro muertes llevaba 14 fusiles de asalto y combate, además de 12.846 balas de distintos calibre.
Representantes del Minint mostraron el armamento en un programa especial en la televisión estatal, donde aportaron nuevos detalles de los hechos de este miércoles, que el Gobierno cubano ha calificado como "infiltración con fines terroristas".
El suceso se produjo cuando una embarcación de la Tropa Guardafrontera trató de interceptar la lancha, procedente de EU., que había entrado irregularmente en aguas territoriales cubanas.
Según el Minint, los tripulantes abrieron fuego contra los oficiales, que respondieron también con disparos. Cuatro de los integrantes de la lancha murieron y los otros seis resultaron heridos.
Lee también EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington
Mueren 15 en accidente de avión militar en Bolivia; Banco Central advierte que billetes robados no tendrán valor legal
