Al menos dos de los implicados en enfrentamiento de Cuba eran de EU; uno murió y el otro esta detenido

Ciudadanos estadounidenses viajaban en el bote que incursionó el miércoles en aguas cubanas y estuvo involucrado en un tiroteo mortal con la Guardia Costera del país caribeño, reporta este jueves el portal Axios, citando a funcionarios estadounidenses.
Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas durante el enfrentamiento. El gobierno cubano denunció lo que llamó un “intento de infiltración con fines terroristas”.
Un funcionario estadounidense dijo a Axios que el dueño de la embarcación, matriculada en Florida, había denunciado el robo de la misma, por parte de un empleado. Otros medios han confirmado la versión.
El funcionario detalló a Axios que algunos de los que iban en el barco tienen antecedentes penales y que al menos uno de los fallecidos era ciudadano estadounidense.
Otro ciudadano estadounidense se encuentra entre los heridos y está recibiendo atención médica en Cuba, dijo la misma fuente.
Al menos una de las personas a bordo tenía un visado K-1 estadounidense vigente, un visado de no inmigrante que permite a un extranjero entrar en Estados Unidos para casarse con un ciudadano estadounidense.
Se cree que el resto de personas que se encontraban a bordo del barco son residentes permanentes legales en Estados Unidos.
El gobierno cubano solo ha identificado a uno de los fallecidos. Se trata de Michel Ortega Casanova, camionero de 54 años, según la prensa estadounidense.
En declaraciones a la agencia AFP, Wilfredo Beyra, compañero de militancia política de Ortega Casanova, dijo que éste quería "ir a combatir" contra la “narcotiranía criminal y asesina” de Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y apoyaba".
Beyra es responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.
"Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar", señaló Beyra.
Beyra, que conocía a Ortega Casanova desde hacía cuatro o cinco años, habló por última vez con él hace unos 10 días.
"En Florida varios grupos manifiestan abiertamente que están dispuestos, entrenando militarmente, a luchar por la libertad de su patria. Y Michel era de uno de esos grupos", afirmó.
