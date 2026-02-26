Más Información

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Sobrevuelos, patrullaje terrestre y sonidos de sirenas; el día a día en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de "El Mencho"

Reportan 631 autos robados en el "Jaliscazo"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Al menos dos de los implicados en enfrentamiento de Cuba eran de EU; uno murió y el otro esta detenido

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Detención de "El Mencho" hubiera desatado violencia extrema o terrorismo para liberarlo, considera experto; inició guerra por territorio, dice

Acusan a René Arzate García, del Cártel de Sinaloa, de narcoterrorismo en EU; sube recompensa a 5 mdd por “La Rana"

Corte realiza primera sesión en plaza pública de Chiapas; ministros visten traje típico de Tenejapa

“No había necesidad”; usuario exhibe y regaña a extranjeros en Oxxo robando tras la muerte de “El Mencho”

Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde

Reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo alcanzan 4 mil 500 pesos; paquetes incluyen menú o solo acceso

Marx Arriaga acusa a Maru Campos y a Mario Delgado de impedir su regreso como académico; se reintegrará en segundo ciclo 2026

Ciudadanos estadounidenses viajaban en el bote que incursionó el miércoles en aguas cubanas y estuvo involucrado en un tiroteo mortal con la del país caribeño, reporta este jueves el portal Axios, citando a funcionarios estadounidenses.

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas durante el enfrentamiento. El denunció lo que llamó un “intento de infiltración con fines terroristas”.

Un funcionario estadounidense dijo a Axios que el dueño de la embarcación, matriculada en Florida, había denunciado el robo de la misma, por parte de un empleado. Otros medios han confirmado la versión.

El funcionario detalló a Axios que algunos de los que iban en el barco tienen antecedentes penales y que al menos uno de los fallecidos era ciudadano estadounidense.

Otro ciudadano estadounidense se encuentra entre los heridos y está recibiendo atención médica en Cuba, dijo la misma fuente.

Al menos una de las personas a bordo tenía un visado K-1 estadounidense vigente, un visado de no inmigrante que permite a un extranjero entrar en Estados Unidos para casarse con un ciudadano estadounidense.

Se cree que el resto de personas que se encontraban a bordo del barco son residentes permanentes legales en Estados Unidos.

Indican que varios detenidos aparecen en listas nacionales vinculadas con investigaciones por terrorismo. (25/02/26) Foto: AFP
El gobierno cubano solo ha identificado a uno de los fallecidos. Se trata de Michel Ortega Casanova, camionero de 54 años, según la prensa estadounidense.

En declaraciones a la agencia AFP, Wilfredo Beyra, compañero de militancia política de Ortega Casanova, dijo que éste quería "ir a combatir" contra la “narcotiranía criminal y asesina” de Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y apoyaba".

Beyra es responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.

"Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar", señaló Beyra.

Beyra, que conocía a Ortega Casanova desde hacía cuatro o cinco años, habló por última vez con él hace unos 10 días.

"En Florida varios grupos manifiestan abiertamente que están dispuestos, entrenando militarmente, a luchar por la libertad de su patria. Y Michel era de uno de esos grupos", afirmó.

