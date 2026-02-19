Más Información

El aprobó el jueves por unanimidad una ley histórica de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo.

La ley, que llegó al debate legislativo después del ataque militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente , se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.

La ley entrará en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta encargada y publicada en la Gaceta Oficial.

Rodríguez, quien fue juramentada como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas, ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La mandataria en funciones y sus aliados han dicho que aspiran a que la ley se convierta en una herramienta para potenciar el diálogo con los sectores políticos, económicos y sociales del país.

