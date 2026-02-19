Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Los Ángeles, 19 feb.- El Condado de anunció que presentó este jueves una demanda contra la plataforma de juegos en redes sociales Roblox, alegando que la compañía no protegió a los niños de contenido inapropiado y depredadores infantiles.

La demanda civil, interpuesta el jueves ante el , sostiene que menores han sido expuestos reiteradamente a contenido sexualmente explícito, así como a situaciones de explotación y acoso en la plataforma.

También la acusa de no implementar medidas adecuadas de moderación y verificación de edad, pese a promocionarse como un espacio seguro para niños.

"Es un entorno en línea inseguro que se ha convertido en un caldo de cultivo para depredadores", apunta el comunicado emitido por el condado.

"Esta demanda busca proteger a los niños de depredadores en línea y contenido inapropiado", declaró en el escrito Hilda L. Solis, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles y supervisora ​​del Primer Distrito.

A finales de octubre de 2025, la compañía reportaba más de 151 millones de usuarios activos diarios y más de 380 millones de usuarios mensuales, siendo una de las plataformas de juegos infantiles más grandes del mundo.

La demanda pide sanciones económicas y medidas para evitar que niños sean expuestos a contenido y conductas inapropiadas. Foto: Roblox
De acuerdo con el comunicado, el 40 % de los usuarios son menores de 13 años y, según encuestas de la propia compañía, casi el 75 % de los niños de entre 9 y 12 años en EU juegan Roblox regularmente.

"Esta demanda pone de relieve la alarmante realidad de lo que ocurre cuando las grandes tecnológicas priorizan las ganancias sobre la seguridad de nuestros niños", declaró Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios del Condado (DCBA).

Un portavoz de la empresa negó en declaraciones a NBC las acusaciones de la demanda y aseguró que se defenderán enérgicamente y reiteró su compromiso con la seguridad y protección infantil.

"Roblox se basa en la seguridad como principio fundamental, y seguimos evolucionando y reforzando nuestras protecciones día a día. Contamos con medidas de seguridad avanzadas que monitorean nuestra plataforma para detectar contenido y comunicaciones dañinos, y los usuarios no pueden enviar ni recibir imágenes por chat, lo que evita una de las oportunidades de uso indebido más comunes en línea", apuntó el portavoz.

"La seguridad es un enfoque constante en nuestro trabajo. Tomamos medidas rápidas contra cualquier persona que infrinja nuestras normas de seguridad y colaboramos estrechamente con las fuerzas del orden para apoyar las investigaciones y ayudar a que los malhechores rindan cuentas", agregó.

La demanda del condado solicita medidas cautelares, restituciones y sanciones civiles de hasta dos mil 500 dólares por día por cada infracción de la ley.

