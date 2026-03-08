Más Información

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Un aire de apocalipsis: los habitantes de se despertaron el domingo por la mañana con la impresión de estar en plena noche, cuando una espesa humareda negra proveniente de varios atacados sume la capital iraní en la oscuridad.

"Pensé al despertar que había un problema", declaró a la AFP bajo anonimato un chofer de unos 50 años, que concuerda con las reacciones de los habitantes de Teherán, perturbados por el negro ambiente y la necesidad de prender la luz en pleno día.

A las 10:30, los vehículos seguían obligados a circular con las luces prendidas en la avenida Valiasr, de 17 kilómetros de longitud y que atraviesa la capital iraní de norte a sur.

Un tiempo lluvioso con espesas nubes grises agrega aún más confusión a esta excepcional oscuridad. En el cielo, nubes se mezclan con las espesas humaredas negras de los depósitos petroleros incendiados.

Se extienden y cubren Teherán, una gran capital que abarca decenas de kilómetros.

Estas escenas dan a la ciudad aires apocalípticos, con un fuerte en algunos barrios, en el noveno día de guerra desencadenada por ataques de Israel y .

Un elemento de la defensa civil iraní observa la nube tóxica que han dejado en Teherán los ataques israelíes contra depósitos de combustible. FOTO: AFP
Es la primera vez desde el inicio del conflicto que infraestructuras petrolíferas en Irán son atacadas.

Cuatro depósitos de petróleo y un sitio logístico de productos petroleros en Teherán y sus alrededores fueron atacados por , que causaron al menos seis muertos y 20 heridos, según las autoridades.

En uno de los depósitos de combustible afectados en Teherán, el petróleo se sigue quemando.

La AFP vio llamas reavivándose y crepitando aún, más de 12 horas después de los bombardeos israelíes.

En junio de 2025, durante la guerra de los 12 días, ya atacó depósitos de combustible en Teherán.

Racionamiento de gasolina

En los bordes del depósito, fuerzas de seguridad con máscaras de protección respiratoria en el rostro y e impermeables para protegerse de las emisiones tóxicas que se desprenden, filtran la circulación.

Los iraníes amanecieron a oscuras, debido a la nube de humo que cubría la capital. FOTO: AFP
Las autoridades advirtieron que las emisiones tóxicas pueden "provocar irritaciones de las vías respiratorias y los ojos" y llamaron a los habitantes a quedarse en sus viviendas.

Según la Media Luna Roja iraní, "importantes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de azote" fueron liberados en el aire.

Los vidrios de los edificios residenciales en los alrededores estallaron completamente debido a las explosiones.

A decenas de kilómetros de ahí, habitantes limpian con escobas sus balcones y las ventanas cubiertas de una mezcla de lluvia y gasolina.

El gobernador de la provincia de Téherán, Mohammad Sadegh Motamedian, citado por la agencia Irna, anunció en la mañana que la distribución de gasolina estaba "temporalmente interrumpida", pero llamó a la población a no "preocuparse".

La distribución está limitada ahora a 20 litros por vehículo.

La entrada del Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán que fue atacado anoche por Israel. Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra cuatro instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas. Foto: EFE
El domingo, largas filas de espera se ven en las estaciones de gasolina de Teherán.

La AFP contó unos 40 vehículos frente a una gasolinera, cuando se reanuda la jornada laboral tras una semana feriada decretada desde la muerte del guía supremo, , asesinado desde el inicio de la guerra.

En junio, durante la última guerra, unos seis millones de habitantes abandonaron Teherán, ciudad que en tiempo normal cuenta con más de 10 millones, según medios locales.

Esta vez, la mayoría se quedó. La ONU calcula que unas 100 mil personas huyeron de Teherán.

Aunque la capital iraní tenía la apariencia de una ciudad fantasma en los primeros días de la guerra, ya no es así.

Más peatones y vehículos se aventuran a salir. Este domingo, casi uno de cada dos almacenes abrieron en Teherán, a pesar de sumidos en la oscuridad.

