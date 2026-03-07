Más Información

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Alcaldesa de San Cristóbal sale en defensa de sus hijos tras polémica por autos de lujo; son de mi padre Elio Ricci, dice

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Aplican Plan DN-III por incendio en pozo petrolero en Las Choapas, Veracruz; fuego está fuera de control

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos

“Ciudad feminista con las mujeres”; iluminan el zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M

Dictan prisión preventiva a "El Lexus", líder de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo; es acusado de portación de armas del Ejército

Automóvil cae desde el sexto nivel de un edificio en alcaldía Cuajimalpa; hay 3 lesionados

A ocho días del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto en Medio Oriente continúa escalando con nuevos ataques y tensiones diplomáticas en la región.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país continuará la ofensiva “con toda la fuerza” y aseguró que Israel tiene “casi control total” del espacio aéreo iraní, mientras la prensa iraní reportó un bombardeo contra un depósito de petróleo en el sur de Teherán, cerca de una refinería.

Israel aseguró haber realizado un “ataque preciso” en Beirut contra comandantes de la Fuerza Quds iraní, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó al gobierno británico por considerar enviar portaaviones a la región cuando, afirmó, Estados Unidos “ya ha ganado la guerra”.

Conoce a continuación los últimos detalles de los ataques entre las partes.

