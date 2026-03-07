A ocho días del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto en Medio Oriente continúa escalando con nuevos ataques y tensiones diplomáticas en la región.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país continuará la ofensiva “con toda la fuerza” y aseguró que Israel tiene “casi control total” del espacio aéreo iraní, mientras la prensa iraní reportó un bombardeo contra un depósito de petróleo en el sur de Teherán, cerca de una refinería.

Israel aseguró haber realizado un “ataque preciso” en Beirut contra comandantes de la Fuerza Quds iraní, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó al gobierno británico por considerar enviar portaaviones a la región cuando, afirmó, Estados Unidos “ya ha ganado la guerra”.

Conoce a continuación los últimos detalles de los ataques entre las partes.