Ante el conflicto en , por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la embajada iraní en México abrió un libro de condolencias por la muerte de su líder supremo, .

La embajada de Irán invitó a asistir a su representación diplomática, en Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo, para que dejen un mensaje de condolencias, el jueves 5 y viernes 6 de marzo.

"Se invita cordialmente a los miembros del cuerpo diplomático, líderes religiosos, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes de los sectores social, cultural y económico de todo México a asistir y dejar sus mensajes de condolencias", dijo la embajada.

También abrió el correo irembsec@gmail.com para que las personas puedan enviar sus mensajes.

El embajador de la República Islámica de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, pidió al gobierno de la presidenta condenar los ataques de Estados Unidos e Israel.

