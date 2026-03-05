Después de haber enviado a la Cámara de Diputados su proyecto de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no ve una "traición" de los partidos aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se trata de puntos de vista distintos, ante las diferencias por la reforma electoral.

"Yo no lo pondría como que es una traición a la cuarta transformación. Son puntos de vista distintos, para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera, presentarlo.

"Y en el Congreso, pues hay puntos de vista distintos, entonces, pues vamos a esperar cómo es el debate y la votación, y ya en el momento de que se definan las coaliciones para el 27, pues ya se definirá por parte de los partidos políticos", declaró.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal acusó groserías en su contra de personajes de la oposición como Macario Schettino y Diego Fernández de Cevallos, a quien Sheinbaum lo señaló ser "creación" del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

"A mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes vieron la denostación y el uso de groserías hacia la Presidenta de México de algunos (...). ¡Cómo les dolió! O sea, pero ya sin argumentos, no hay argumentos, es el insulto. O sea cómo una oposición; insultos. A mí ni me afecta", declaró.

Insistió estar en contra de la lista de plurinominales de los partidos políticos y a favor de una reducción a los costos de los procesos electorales.

Sheinbaum pide fijarse en el "MCPRIAN"

"Ahora fíjense, la oposición; dejen a los partidos aliados, ahora vamos a ver qué dijo el PRIAN, qué dice el MCPRIAN y algunos así, una virulencia.

"¿Por qué este uso de estas palabras altisonantes para la institución presidencial? Primero, no más allá de Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo que llama la atención es dónde quedaron los argumentos", acusó al señalar que el debate se ha concentrado en el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

La Mandataria federal recalcó que los partidos aliados tendrán que explicar sus razones, ante las diferencias con la reforma electoral.

Sheinbaum Pardo volvió a rechazar que con su proyecto su busque un partido de Estado.

