Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó este viernes 6 de marzo que van 352 personas mexicanas evacuadas en la región y no se registran afectaciones en su integridad física.

"Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura", mencionó.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, detalló que las y los connacionales han sido evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

"La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto", señaló.

Ante la apertura paulatina de los espacios aéreos, algunas aerolíneas han reanudado sus vuelos desde Emiratos Árabes Unidos", agregó Relaciones Exteriores.

Reiteró la importancia de que las personas que ya tenían una reservación contacten a la aerolínea o agencia de viajes correspondiente.

