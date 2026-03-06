Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida en Cuernavaca; desactivan Protocolo Alba

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Ante el conflicto en , la Secretaría de Relaciones Exteriores () actualizó este viernes 6 de marzo que van 352 personas mexicanas evacuadas en la región y no se registran afectaciones en su integridad física.

"Nuestras en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura", mencionó.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, detalló que las y los connacionales han sido evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

"La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto", señaló.

Ante la apertura paulatina de los espacios aéreos, algunas aerolíneas han reanudado sus vuelos desde Emiratos Árabes Unidos", agregó Relaciones Exteriores.

Reiteró la importancia de que las personas que ya tenían una reservación contacten a la aerolínea o agencia de viajes correspondiente.

