Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

"Ser mujer" en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

"Ser blanca, ser joven y ser bella"; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, , afirmó este domingo que el futuro líder supremo de Irán "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su administración, al tiempo que insistió en que las contra Teherán avanzan según lo previsto.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que "si no la obtiene, no durará mucho".

En ese sentido, el líder republicano aseguró que su objetivo es "no tener que volver atrás cada 10 años".

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolas siempre que sea un "buen líder" y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de de "apoderarse de todo Medio Oriente".

El presidente describió al país persa como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, afirmó este domingo que la identidad del próximo líder supremo de su país sigue siendo una incógnita y rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá , quien murió el pasado 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e contra Irán.

En una entrevista concedida al programa 'Meet the Press' de la cadena estadounidense NBC, Araghchi salió al paso de las especulaciones tras los informes de medios iraníes que sugieren que la Asamblea de Expertos -el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango- ha designado a un sucesor.

Preguntado directamente sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres.

"Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores", señaló Aragchi, quien subrayó que la decisión final recae exclusivamente en las instituciones de la.

Aragchi también respondió a las recientes declaraciones del presidente de , Donald Trump, quien sugirió que Washington debería tener algún grado de participación o influencia en la elección del nuevo líder supremo iraní. "No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder", sentenció.

