Más Información
México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025
"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news
VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada
UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos
"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad
Dictan prisión preventiva a "El Lexus", líder de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo; es acusado de portación de armas del Ejército
La policía noruega investiga una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, que por ahora no ha dejado víctimas, según informó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.
De acuerdo a la publicación, "aproximadamente a la 1:00 (00.GMT) se reportó una fuerte explosión en el lugar" a la que acudieron guardias, investigadores y servicios de emergencia y tras contactar a la embajada se confirmó que "no se reportaron heridos".
Testigos citados por medios locales confirmaron un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática.
Lee también Trump acusa a Irán por la muerte de 180 personas en escuela de niñas; pide indagar como "un crimen de guerra"
“La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EU”, señaló la institución, mientras continúa la investigación, ya que “no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”.
El incidente ocurre en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses debido a la guerra que Estados Unidos libra junto con Israel contra Irán, lo que ha llevado a incrementar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.
"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de América Latina; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]