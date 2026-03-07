Más Información

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

“Ciudad feminista con las mujeres”; iluminan el zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M

“Ciudad feminista con las mujeres”; iluminan el zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada

VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada

Automóvil cae desde el sexto nivel de un edificio en alcaldía Cuajimalpa; hay 3 lesionados

Automóvil cae desde el sexto nivel de un edificio en alcaldía Cuajimalpa; hay 3 lesionados

UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos

UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

Dictan prisión preventiva a "El Lexus", líder de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo; es acusado de portación de armas del Ejército

Dictan prisión preventiva a "El Lexus", líder de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo; es acusado de portación de armas del Ejército

Tras viralizarse video en que alumnos consumen drogas dentro de escuela de Morelos, directivos desmienten expulsión; estudiantes se disculpan

Tras viralizarse video en que alumnos consumen drogas dentro de escuela de Morelos, directivos desmienten expulsión; estudiantes se disculpan

La policía investiga una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este domingo cerca de la en Oslo, que por ahora no ha dejado víctimas, según informó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.

De acuerdo a la publicación, "aproximadamente a la 1:00 (00.GMT) se reportó una fuerte explosión en el lugar" a la que acudieron guardias, investigadores y servicios de emergencia y tras contactar a la embajada se confirmó que "no se reportaron heridos".

Testigos citados por medios locales confirmaron un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática.

Lee también

“La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EU”, señaló la institución, mientras continúa la investigación, ya que “no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”.

El incidente ocurre en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses debido a la guerra que Estados Unidos libra junto con contra Irán, lo que ha llevado a incrementar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?