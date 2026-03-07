La policía noruega investiga una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, que por ahora no ha dejado víctimas, según informó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.

De acuerdo a la publicación, "aproximadamente a la 1:00 (00.GMT) se reportó una fuerte explosión en el lugar" a la que acudieron guardias, investigadores y servicios de emergencia y tras contactar a la embajada se confirmó que "no se reportaron heridos".

Testigos citados por medios locales confirmaron un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática.

“La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EU”, señaló la institución, mientras continúa la investigación, ya que “no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”.

El incidente ocurre en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses debido a la guerra que Estados Unidos libra junto con Israel contra Irán, lo que ha llevado a incrementar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.

