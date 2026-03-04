La agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) mostró a principios de esta semana su inquietud por la destrucción del patrimonio en los bombardeos de Oriente Medio, que recordó que está protegido por el derecho internacional.

El organismo, con sede en París, está siguiendo los posibles daños que sufran sitios de patrimonio desde el inicio de este nuevo conflicto "con el objetivo de garantizar su protección", señaló en un comunicado.

Para ello, ha transmitido a todas las partes interesadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como de aquellos de importancia nacional, "para evitar posibles daños".

Puso como ejemplo los daños sufridos en el palacio de Golestán en Teherán afectado por los escombros tras el bombardeo de la vecina plaza de Arag.

"La Unesco recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", señaló.

El palacio de Golestán, en Teherán alcanzado por la guerra

El palacio de Golestán, en Teherá, fue alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel, afirmaron este lunes medios iraníes.

"Tras el ataque conjunto israelo-estadounidense (...) en el sur de Teherán el domingo por la noche, el palacio de Golestán (...) resultó parcialmente dañado", indicó la agencia de prensa Isna.

Según la fuente, las ondas expansivas dañaron puertas, ventanas y espejos.

La agencia de prensa Mehr también informó sobre ello.

El palacio "habría resultado dañado por escombros y por la onda expansiva de un ataque aéreo en la plaza Arag", lamentó la Unesco el lunes en u comunicado transmitido.

El organismo expresó "su preocupación por la protección de los sitios del patrimonio cultural frente a la escalada de la violencia en Oriente Medio".

La Unesco, además, dijo que comunicó "a todas las partes implicadas" en el conflicto las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, "con el fin de evitar cualquier daño potencial".