Más Información

Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

Caen 4 sicarios por atentado en antro de Puebla; asesinos siguieron a víctimas por un mes

Caen 4 sicarios por atentado en antro de Puebla; asesinos siguieron a víctimas por un mes

Grecia Quiroz acusa persecución política; "quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente", afirma

Grecia Quiroz acusa persecución política; "quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente", afirma

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental este San Valentín; prevén mejor calidad del aire este 15 de febrero

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental este San Valentín; prevén mejor calidad del aire este 15 de febrero

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Fiscalía exige revisión de amparo tras liberación del dueño de crematorio Plenitud; pide investigar a juez

Fiscalía exige revisión de amparo tras liberación del dueño de crematorio Plenitud; pide investigar a juez

Economía emite norma oficial para productos de acero en la construcción; busca garantizar seguridad

Economía emite norma oficial para productos de acero en la construcción; busca garantizar seguridad

Las autoridades de incautaron casi dos toneladas de cocaína que era transportada en una embarcación en aguas del Pacífico y detuvo a dos colombianos, informó este sábado una fuente oficial.

Panamá es utilizada como la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a , el principal mercado consumidor de esta droga.

La policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas desde 2023. Al cierre de 2025 reportó que incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13,5 toneladas.

Lee también

Fueron "1.702 paquetes" de un kilo cada uno decomisados al sureste de de la Playa Cambutal, en la provincia de Los Santos, donde fueron "aprehendido" dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, informó a la AFP una fuente de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval, informó que fueron sus unidades que interceptaron la embarcación y realizaron el decomiso de un arma de fuego.

La PGN publicó en la red social X el cargamento de paquetes de cocaína decomisados.

Lee también

El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año "particularmente desafiante" para Panamá debido a la "sobreproducción de drogas en la región", donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México