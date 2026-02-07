Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el intercambio de información con México contra el tráfico de armas y drogas.

Esto, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención de 30 personas, entre ellas Diego “N”, alias “El Flaco”, operador de la organización “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa.

El embajador Johnson reconoció al gobierno de México y al gabinete de Seguridad por estas detenciones.

"Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas.

"Cada arma decomisada y cada criminal llevado ante la justicia hacen que nuestras comunidades sean más seguras y salvan vidas. La justicia prevalecerá", dijo en sus redes sociales.

Además, el diplomático estadounidense destacó la visita a nuestro país de una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el republicano Michael McCaul.

Indicó que el viernes se reunieron en la Ciudad de México con un grupo multipartidista de senadores y con autoridades mexicanas, entre ellas el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.

"La visita resalta la importancia de una participación sostenida del Congreso, en el marco de la estrecha cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, para avanzar metas compartidos", comentó.

