Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el recién acordado Plan de Acción con México sobre minerales críticos.

"Este nuevo Plan de Acción Estados Unidos-México demuestra nuestro compromiso compartido con la competitividad, la resiliencia de las cadenas de suministro y el liderazgo de América del Norte hacia el futuro", escribió el embajador en redes sociales.

"Juntos construimos un futuro más brillante", añadió.

El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer. Foto: EFE

En Washington, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, convocó el miércoles a distintos países, incluido el nuestro, a abordar el tema en la reunión Ministerial sobre Minerales Críticos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente acudió a la reunión, con el propósito de promover esfuerzos colectivos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de estos minerales.

El secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el director general de Diplomacia Económica, Farid Hannan.

Ebrard celebra Plan de Acción con EU

Después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró este acuerdo.

Indicó que se busca asegurar el suministro de minerales importantes a la industria mexicana, ante la integración que se tiene con Estados Unidos.

Tras haber participado en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía indicó que por parte de México, los trabajos los llevará la Secretaría de Relaciones Exteriores y "lo operacional" la dependencia a su cargo.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"Ya en lo operacional la Secretaria de Economía, porque se nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas.

"Entonces, se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto y eso es lo que salió hoy anunciado, cada quien respetando sus normas legales, son diferentes las nuestras a las de ellos.

"Y respetando cada quien la soberanía del otro", dijo.

Puntualizó que hay una lista de 60 minerales críticos, aunque desconoció si el litio forma parte.

