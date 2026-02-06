Tras su discurso de este 5 de febrero, al conmemorar el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que hay quien no quiere la unidad del país e incluso "hay quienes van al extranjero a pedir ayuda porque no tienen el apoyo popular".

En su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, en Michoacán, Sheinbaum Pardo insistió en la defensa de la soberanía, como lo hizo ayer en el Teatro de la República de Querétaro, que calificó como "un acto muy republicano".

"Pues hay quien no quiere hacerlo, no se puede obligar a todas y a todos a qué sean parte de este gran esfuerzo de unidad por la defensa del país", expresó al reconocer el respaldo del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y el discurso de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Lee también México alista envío de alimentos a Cuba; Sheinbaum dice que trabaja para reenviar petróleo sin sanciones de EU

Comentó que su discurso estuvo sustentado en lo que ha sido la "lucha histórica del pueblo de México”, que ha luchado por la soberanía, por la independencia, la justicia social, las libertades y la democracia.

Esas máximas, dijo, son las que se defienden con la autonombrada cuarta transformación.

“Hay quienes van al extranjero a pedir ayuda porque no tienen el apoyo popular, pero históricamente ha sido derrotado por el pueblo de México, que ha luchado por la justicia, por la democracia, por las libertades, la independencia y la soberanía”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr