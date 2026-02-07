Más Información

Caen 6 que simulaban ser agentes de la Fiscalía del Edomex; los detuvieron en flagrancia en calles de Huehuetoca

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Migrante mexicano con 8 fracturas en el cráneo durante arresto de ICE dice que golpiza fue injustificada; “nunca hubo una pared”

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Sheinbaum canta con estudiantes de NL frase viral de Tik Tok; “estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, asegura

FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este sábado con el mandatario hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, a quien apoyó.

Trump posteó que "tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, hoy en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito. Una vez le di mi más firme... repaldo, ¡ganó las elecciones!".

El mandatario de EU agregó que "Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de "América Primero". Mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportando a inmigrantes ilegales y pandilleros de Estados Unidos. Conversamos sobre muchos otros temas, como la inversión y el comercio entre nuestros dos países. Él ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica".

"Espero con ansias dar la bienvenida al presidente Asfura de regreso a Estados Unidos. Tito: ¡Felicitaciones por su gran victoria!", posteó Trump.

