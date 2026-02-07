Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este sábado con el mandatario hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, a quien apoyó.
Trump posteó que "tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, hoy en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito. Una vez le di mi más firme... repaldo, ¡ganó las elecciones!".
El mandatario de EU agregó que "Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de "América Primero". Mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportando a inmigrantes ilegales y pandilleros de Estados Unidos. Conversamos sobre muchos otros temas, como la inversión y el comercio entre nuestros dos países. Él ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica".
"Espero con ansias dar la bienvenida al presidente Asfura de regreso a Estados Unidos. Tito: ¡Felicitaciones por su gran victoria!", posteó Trump.
as/bmc
