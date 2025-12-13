Una embarcación con bandera panameña fue atacada por un "dron militar" mientras estaba atracada en el puerto de Odesa, Ucrania, sin que se reportaran heridos, informó este sábado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que aseguró estar al tanto y monitoreando el incidente.

"La Autoridad Marítima de Panamá como entidad estatal, en su calidad de responsable del Registro de Buques de Panamá, comunica que está al tanto y monitoreando el incidente que ha afectado a una nave de su bandera", señala en un escueto comunicado de ese ente marítimo.

Así, con base en información preliminar recibida por la Dirección General de Marina Mercante, la autoridad marítima detalló que "la nave de pasajeros / carga rodada fue atacada por un dron militar, mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa, Ucrania", sin detallar cuándo ocurrió el incidente.

Y "afortunadamente no se registraron heridos", mientras que el ente marítimo "ha activado de inmediato sus protocolos para este tipo de casos, a través de las oficinas pertinentes".

Ataque ruso contra Ucrania. Foto: AP

Rusia ataca Ucrania con al menos 450 drones suicidas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aseguró este sábado que Rusia atacó el país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro).

El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa.

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo en X que “el ataque ruso de hoy, como muchos otros, no podía tener ningún tipo de objetivo militar. Un barco civil resultó dañado en el puerto de Chornomorsk”, en la región de Odesa.

El pasado marzo, las autoridades marítimas de Panamá informaron de incidentes con drones y misiles en puertos de Rusia y Ucrania que afectaron dos naves de bandera panameña, una granalera y un portacontenedores.

El registro panameño mercante es de los mayores del mundo con más de 8.806 buques abanderados y 249.1 millones de toneladas de registro bruto, de acuerdo con los datos de la AMP.

"Que el mar Negro no sea un lugar de ajuste de cuentas", pide Turquía

En este contexto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que el mar Negro no debe convertirse "en un lugar de ajustes de cuentas", en referencia a los ataques ucranianos y rusos a buques mercantes en las últimas semanas, informó este sábado la Presidencia turca.

"El mar Negro no se debe ver como un lugar para ajustes de cuentas. Una situación así únicamente perjudica a Rusia y Ucrania, no beneficia a nadie. Todos necesitan seguridad de navegación en el mar Negro. Hay que protegerla siempre", dijo el mandatario turco.

