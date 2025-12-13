Más Información

Estados Unidos prevé liberar a la tripulación del buque petrolero incautado cerca de Venezuela

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitará la torre oncológica del Hospital del Niño en Tabasco; regalará juguetes a los menores con cáncer y VIH

Matan a balazos al Director Jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fue asesinado durante un operativo alcoholímetro

Una embarcación con bandera panameña fue atacada por un "dron militar" mientras estaba atracada en el puerto de Odesa, , sin que se reportaran heridos, informó este sábado la Autoridad Marítima de Panamá (), que aseguró estar al tanto y monitoreando el incidente.

"La Autoridad Marítima de Panamá como entidad estatal, en su calidad de responsable del Registro de Buques de Panamá, comunica que está al tanto y monitoreando el incidente que ha afectado a una nave de su bandera", señala en un escueto comunicado de ese ente marítimo.

Así, con base en información preliminar recibida por la Dirección General de Marina Mercante, la autoridad marítima detalló que "la nave de pasajeros / carga rodada fue atacada por un dron militar, mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa, Ucrania", sin detallar cuándo ocurrió el incidente.

Y "afortunadamente no se registraron heridos", mientras que el ente marítimo "ha activado de inmediato sus protocolos para este tipo de casos, a través de las oficinas pertinentes".

Ataque ruso contra Ucrania. Foto: AP
Rusia ataca Ucrania con al menos 450 drones suicidas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aseguró este sábado que Rusia atacó el país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro).

El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa.

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo en X que “el ataque ruso de hoy, como muchos otros, no podía tener ningún tipo de objetivo militar. Un barco civil resultó dañado en el puerto de Chornomorsk”, en la región de Odesa.

El pasado marzo, las autoridades marítimas de Panamá informaron de incidentes con drones y misiles en puertos de Rusia y Ucrania que afectaron dos naves de bandera panameña, una granalera y un portacontenedores.

El registro panameño mercante es de los mayores del mundo con más de 8.806 buques abanderados y 249.1 millones de toneladas de registro bruto, de acuerdo con los datos de la AMP.

"Que el mar Negro no sea un lugar de ajuste de cuentas", pide Turquía

En este contexto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que el mar Negro no debe convertirse "en un lugar de ajustes de cuentas", en referencia a los ataques ucranianos y rusos a buques mercantes en las últimas semanas, informó este sábado la Presidencia turca.

"El mar Negro no se debe ver como un lugar para ajustes de cuentas. Una situación así únicamente perjudica a Rusia y Ucrania, no beneficia a nadie. Todos necesitan seguridad de navegación en el mar Negro. Hay que protegerla siempre", dijo el mandatario turco.

