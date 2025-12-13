Más Información

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitará la torre oncológica del Hospital del Niño en Tabasco; regalará juguetes a los menores con cáncer y VIH

Matan a balazos al Director Jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fue asesinado durante un operativo alcoholímetro

La líder opositora de y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, exigió la libertad inmediata e incondicional de la activista iraní , galardonada con la misma distinción en 2023, quien fue detenida junto a otros activistas por las autoridades de Irán por la "expresión de consignas que violaban las normas".

"Hacemos un llamado a la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos", señaló la exdiputada en una publicación en X.

Machado también exigió presión diplomática coordinada y "consecuencias específicas contra los responsables de encarcelamientos políticos y de violencia contra la vida cívica y pacífica".

La líder del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, entrega el Premio Nobel de la Paz 2023 a Ali (derecha) y a Kiana Rahmani, en honor a su madre, la activista iraní encarcelada Narges Mohammadi, en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el domingo 10 de diciembre de 2023. Foto: AP
La líder del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, entrega el Premio Nobel de la Paz 2023 a Ali (derecha) y a Kiana Rahmani, en honor a su madre, la activista iraní encarcelada Narges Mohammadi, en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el domingo 10 de diciembre de 2023. Foto: AP

"El nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en un escudo para innumerables iraníes a quienes se les ha dicho que vivan en silencio. La República Islámica entiende lo que las dictaduras siempre entienden: una voz valiente, una vez escuchada, no puede ignorarse. Por eso atacan en público", añadió.

El viernes, las autoridades iraníes confirmaron la detención de la premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, junto con otros activistas, durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto la semana pasada en su oficina.

"Este arresto temporal se llevó a cabo por orden de la fiscalía y se debió a la expresión de consignas que violaban las normas", declaró el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, citado por el diario Jorasán.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Comité Noruego del Nobel urge a aclarar paradero de Narges Mohammadi

El Comité Noruego del Nobel expresó su profunda preocupación por la "brutal" detención de Narges Mohammadi, ocurrida la víspera, e instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato.

Dada la estrecha colaboración entre los gobiernos de Irán y Venezuela, el Comité Noruego del Nobel señala que la detención de Mohammadi se produce justo cuando el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a Machado.

