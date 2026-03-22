Un piloto decidió rendir homenaje a tres miembros de la Guardia Aérea Nacional de Ohio que murieron en un accidente de un avión de reabastecimiento en el oeste de Irak, en medio de la guerra con Irán.

Imágenes de Flightradar24 muestran cómo el piloto realizó, el pasado 19 de marzo, una trayectoria de vuelo con la que dibujó la silueta de un militar haciendo el saludo militar, además de tres lápidas, en Ohio, al norte de Columbus. Medios como Fox News y CBS dieron cuenta del homenaje.

Seis efectivos murieron el 12 de marzo en el accidente, cuyos detalles no están del todo claros. Entre los seis se encontraban el capitán Seth Koval, el capitán Curtis Angst y el sargento mayor Tyler Simmons, de Ohio. Los tres estaban destinados en el 121.ª Ala de Reabastecimiento Aéreo. Junto con ellos perdieron la vida otros tres militares estadounidenses: el comandante John Alex Klinner, de Auburn (Alabama); la capitana Ariana G. Savino, de Covington (Washington), y la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de Bardstown (Kentucky).

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A pilot paid tribute to the three Ohio Air National Guardsmen who were among the six killed in a refueling aircraft crash in western Iraq. pic.twitter.com/yFczFrm0a8 — CBS News (@CBSNews) March 22, 2026

Con ellos, suman al menos 13 militares estadounidenses han perdido la vida en la guerra con Irán.

En un mensaje en Facebook, la Guardia Nacional de Ohio dijo que los tres efectivos prestaron servicio con dedicación, profesionalidad y orgullo. “Eran miembros muy apreciados de nuestro equipo y su pérdida se siente profundamente en la 121.ª y en toda la Guardia Nacional de Ohio”.

La guerra con Irán entra en su cuarta semana, con Irán amenazando con destruir infraestructuras claves en Medio Oriente tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que atacaría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

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El poderoso presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que destruirá "irreversiblemente" las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región. Eso advirtió, hará subir los precios del petróleo por "mucho tiempo".

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el país podría tener que intensificar sus ataques a Irán para poner fin a la guerra.

En entrevista con NBC News, Bessent fue cuestionado sobre si el presidente Donald Trump va a apaciguar o intensificar la guerra. Bessent respondió: "No son cosas que se excluyan mutuamente. A veces hay que escalar para desescalar". "Este es el único lenguaje que entienden los iraníes", argumentó.

Con información de agencias.

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