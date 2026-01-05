Más Información

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

Petro aguarda traducción para responder a "amenaza ilegítima de Trump"; si detienen al Presidente, desatarán al jaguar popular, asegura

En Caracas, largas filas en comercios e incertidumbre

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Sheinbaum afirma que víctimas del Tren Interoceánico no requieren abogados; Comisión de Víctimas brinda atención integral

México y 5 países, contra intento de Trump de controlar crudo de Venezuela

Washington. Un hombre fue en la madrugada de este lunes por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, , que no se encontraba en el lugar.

“La residencia estaba desocupada en el momento del incidente, y el vicepresidente y su familia no se encontraban en ”, informó el Servicio Secreto después del incidente, ocurrido poco después de la medianoche.

Un portavoz de Vance confirmó que tanto el vicepresidente como su familia se encuentran bien y que todos habían salido de la ciudad antes de los hechos.

El sospechoso, de quien aún no se conocen detalles, fue puesto en custodia de la Policía de Cincinnati por daños a la propiedad, según reportes de la cadena ABC News.

“Agradezco los buenos deseos de todos por el ataque a nuestra casa. Por lo que sé, un loco intentó entrar rompiendo las ventanas con un martillo. Agradezco al y a la policía de Cincinnati por su rápida respuesta”, posteó Vance en su cuenta de X.

“Ni siquiera estábamos en casa, ya que habíamos regresado a Washington D. C.”, explicó.

Además, pidió a los medios no publicar imágenes de su casa “con agujeros en las ventanas. Intentamos proteger a nuestros hijos tanto como sea posible de las realidades de esta vida de ”. Vance se declaró escéptico “del valor informativo” que puedan tener tales imágenes.

El Servicio Secreto añadió que trabaja con agentes policiales y la Fiscalía para levantar futuros cargos.

Vance y su esposa, Usha, compraron la residencia en 2018 por aproximadamente 1,4 millones de dólares, según registros oficiales. La casa se encuentra en el barrio de East Walnut Hills de Cincinnati, a orillas del río Ohio.

Como sus predecesores, cuando se encuentra en , el número dos del presidente, , reside en el Observatorio Naval de Estados Unidos, el hogar oficial de los vicepresidentes del país desde la década de 1970.

