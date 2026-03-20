Dubái, Emiratos Árabes Unidos.— Irán intensificó ayer sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el golfo Pérsico, elevando drásticamente la apuesta en una guerra que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial y mantiene los precios del combustible por los cielos.

Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes. También se reportó un ataque contra la refinería de petróleo israelí de Haifa, aunque Israel se apresuró a señalar que sólo cayeron fragmentos de misil y que los daños fueron menores.

El barril de Brent del mar del Norte cerró a 108.65 dólares el barril, y el WTI superó brevemente los 100 dólares, pero cerró a 96.14 dólares el barril.

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Desde el inicio del conflicto el precio del Brent ha subido cerca de 40 dólares por barril y el WTI unos 30 dólares. El referente europeo de los precios del gas natural subió 17% el jueves y se ha duplicado en el último mes.

El ministro de Energía de Qatar declaró que los ataques contra las instalaciones energéticas del país reducirán la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) en 17%, una pérdida estimada de 20 mil millones de dólares en ingresos anuales. “La reparación de los daños sufridos por las instalaciones de GNL llevará entre tres y cinco años. El impacto se sentirá en China, Corea del Sur, Italia y Bélgica”, declaró Saad Sherida Al Kaabi, en un comunicado.

El conflicto está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.

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El Pentágono afirmó que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra, pero el mandatario declaró que no desplegará tropas en Irán. Sin embargo, EU aprobó más de 16 mil millones de dólares en ventas de armas a los países del golfo por la guerra. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento de los precios de la energía “provocará una subida general de la inflación” y la Organización Mundial de Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio global de mercancías este año debido a la guerra en Medio Oriente.

Las represalias iraníes alcanzaron una refinería saudita a orillas del mar Rojo, con una capacidad de tratamiento de más de 400 mil barriles de crudo diarios, y dos refinerías de la empresa estatal petrolera de Kuwait, con una capacidad combinada de 800 mil barriles. Arabia Saudita advirtió que “se reserva el derecho” de responder militarmente a Irán y Qatar afirmó que el bombardeo de su infraestructura es una “prueba clara” de que la República Islámica no sólo ataca intereses de EU.

Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos se declararon “dispuestos a contribuir” a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de “noticias falsas” la versión según la cual Israel habría arrastrado al presidente de EU, Donald Trump, a una guerra con Irán.

“¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer?”, dijo Netanyahu a los periodistas en una rueda de prensa. Irán “ya no puede enriquecer uranio” y “ya no es capaz de fabricar misiles balísticos”, afirmó Netanyahu, al describir los logros de la operación contra Irán. Subrayó que Israel y Estados Unidos están “protegiendo a todo Medio Oriente, y me atrevo a decir que a todo el mundo”, con los ataques en Irán.

En Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, las autoridades informaron que hay más de mil muertos desde el 2 de marzo.

Mientras, Rusia acusó al ejército de Israel de haber llevado a cabo un ataque “dirigido”, tras el bombardeo que hirió a dos periodistas de la cadena RT en el sur de Líbano.

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Trump bromea sobre Pearl Harbor

En EU, Trump recurrió durante una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a una broma sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial para explicar que EU quería iniciar la guerra contra Irán por “sorpresa” y por eso no avisó a sus aliados. “No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa”, explicó Trump a un reportero nipón que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que Washington no notificara. “¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?”, bromeó Trump.

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