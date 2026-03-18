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Madrid.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol que se disputará en ese país -co-organizador del mismo junto a Canadá y EU- del 11 de junio al 19 de julio, según han informado este miércoles fuentes de la Casa Real.
En su carta dirigida al Rey, Sheinbaum expresa que este evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.
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La Casa del Rey ha recibido con agrado esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la "relación fraternal" de amistad entre los dos países, ha indicado Zarzuela.
Una invitación que se ha conocido después de que Sheinbaum no descartara acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, tras las declaraciones realizadas el pasado lunes por Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo "mucho abuso".
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mcc
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