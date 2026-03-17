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La presidenta reconoció el “gesto” del , quien admitió este lunes que durante La Conquista "hubo mucho abuso".

En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo no descartó hacer una invitación al rey Felipe a nuestro país, y criticó a la derecha española por las declaraciones del monarca.

“Es un acercamiento del rey que reconocemos, porque a diferencia de hace varios años, donde pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones”, dijo la Mandataria al destacar que Felipe VI visitó la exposición "La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena", en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

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“La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que está hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles, entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, declaró.

Sheinbaum Pardo criticó que en España se dieron críticas de la derecha española al rey por esta declaración.

Insistió en que hay que reconocer su declaración y seguir trabajando en este proceso de reconocimiento de las .

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