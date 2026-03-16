Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Este 16 de marzo el Rey Felipe VI visitó la exposición "La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena", en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y reconoció que durante la Conquista hubo "mucho abuso”, por lo que pidió aprender del pasado.

“Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", señaló Felipe VI en un diálogo informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y que quedó registrado en un video que la Casa Real subió en redes sociales.

El suceso trajo a colación el reclamo de disculpas de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la negativa española a hacerlo, que derivó en una crisis en la relación bilateral que llevó al Mandatario mexicano a declarar una "pausa" en las relaciones, aunque en la práctica, éstas continuaron.

EL UNIVERSAL hace un recuento de las peticiones de López Obrador al gobierno de España y las rencillas que éstos generaron entre ambas naciones.

AMLO envía carta solicitando disculpas

El 1 de marzo de 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mandó una carta al gobierno español y al Vaticano para solicitar sus disculpas por actos cometidos durante la época denominada Conquista, acontecimiento que calificó como “violento, doloroso y transgresor”.

Días después, el 25 de marzo de 2019 el gobierno español se manifestó sobre la carta enviada por AMLO, mediante un comunicado, expresó que la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas, no podía juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas.

Se rechazó “con toda firmeza” el contenido de la carta que el Presidente envió al Rey de España para exigirle una disculpa para los pueblos originarios de México por la violación a derechos humanos ocurridos en la Conquista.

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Ese mismo día, el 25 de marzo el presidente López Obrador compartió un video asegurando que la conquista fue una invasión en la que se cometieron muchas arbitrariedades. Además recordó que envió una carta al rey de España y una al Papa para hacer un “relato de agravios y que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”, y ofreció que en 2021 se diera la reconciliación.

El 9 de noviembre de 2019, el expresidente López Obrador, en Tekax, Yucatán, pidió nuevamente al Rey de España y al Papa Francisco que “humildemente” ofrecieran disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos en la Conquista.

El 30 de septiembre de 2020, durante su conferencia de prensa, AMLO se refirió a su petición de 2019, mencionando que: “nos descartamos que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón”.

Sin embargo, en esa ocasión señaló dejar atrás esa confrontación y “hermanarnos igual hacia adelante, pensar en la reconciliación”.

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Retiro de la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma

El 12 de octubre de 2020, dos días después de que la estatua de Cristóbal Colón fuera retirada del paseo de la Reforma, AMLO aseguró que su propuesta de que el rey de España y el Papa Francisco ofrecieran disculpas por los abusos cometidos en la Conquista “se malinterpretó”, por lo que debía volver a analizarse.

El 20 de noviembre de 2020 López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina que “no le quita nada” a España “ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera”, pero, agregó “cada quien es libre de manejar su política exterior”.

En noviembre de 2020 Arancha González Laya, exministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se reunió con el entonces canciller Marcelo Ebrard. Laya evitó hacer alusiones a la carta y dichos del presidente López Obrador respecto a la exigencia de disculpas.

El 11 de enero de 2021 a pesar de la respuesta negativa del gobierno de España, el presidente señaló que cuando su propuesta fue rechazada se hizo bajo el argumento de que ya había pasado mucho tiempo.

“Se habló de que ya había pasado mucho tiempo y que eso ya estaba enterrado, que estaba en el olvido, pero es algo que sigue ahí sí, entonces no es tarde para llevar a cabo conjuntamente este propósito de acordar conjuntamente el ofrecer disculpas a los pueblos originarios”, dijo López Obrador.

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En febrero de 2022, López Obrador habló de una “pausa” entre las relaciones México-España, “porque las empresas españolas abusaron del pueblo de México”. “Por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hable de ruptura”, aseguró el entonces mandatario federal.

Ante esas declaraciones, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, dijo a EL UNIVERSAL que “es una relación estratégica (México-España) que va más allá de declaraciones súbitas o de palabras puntuales y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo”

El 18 de julio de 2024, AMLO aseguró que en España “se sintieron ofendidos, no actuaron con urbanidad política, mandaron a intelectuales orgánicos, a periodistas a agredirnos” y confió en que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia habría una oportunidad de retomar las relaciones entre ambos gobiernos.

Ante la solicitud del presidente López Obrador, desde el inicio la vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) María de Jesús Patricio Martínez , “Marichuy”, mantuvo una postura crítica, expresando que “ha pasado tanto tiempo de eso que mejor la autoridad debe dejar de despojar las tierras y dejar de darle en la torre a los pueblos".

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Sheinbaum mantuvo el dedo en el renglón

En espera de su toma de protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo decidió no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión, decisión respaldada por López Obrador.

El 24 de septiembre de 2024, en el marco de la toma de posesión de la presidenta electa, el gobierno español, mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación rechazó la exclusión del Rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta, asegurando que no mandarían a ningún representante del país al evento.

"El Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa”, expresaron en ese momento. Por este motivo, dijeron, “el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel".

El 2 de octubre de 2024, durante su primera conferencia denominada “la mañanera del pueblo”, Claudia Sheinbaum atrajo el tema y sostuvo que el gobierno de España debía ofrecer disculpas por los crímenes cometidos durante la Conquista.

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El 10 de octubre de 2024, Sheinbaum se refirió a la carta que envió su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 a Felipe VI, de la cual la no respuesta motivó que no invitara al monarca a su ceremonia de investidura.

"Fue un mensaje privado que tenía que ser respondido de forma privada, aunque no hubiera estado de acuerdo", dijo, agregando que "el tema aquí es que no sólo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México".

El 11 de octubre de 2024, durante su conferencia la presidenta mandó un mensaje a las autoridades españolas, “Vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México”, dijo.

El 12 de octubre de 2024, la presidenta reiteró en su mensaje en redes sociales, asegurando que "ofrecer disculpas no es vergonzoso, engrandece y acerca a los pueblos".

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El 27 de octubre de 2025, Sheinbaum aseguró seguir esperando una disculpa por parte de España, “Nosotros, desde la campaña, manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero, además, estábamos de acuerdo en la carta que había enviado el Presidente López Obrador; y todavía seguimos esperando esta respuesta".

El último día de ese mes, la presidenta expuso el discurso de José Manuel Albares, durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”.

Albares señaló que entre España y México ha habido "una historia muy humana y, como todo lo humano, con claroscuros", añadiendo que también “ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se ha tratado injustamente y justo es reconocerlo y lamentarlo”.

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Reacciones de morenistas a la exigencia de disculpas

Entre las reacciones de las figuras políticas mexicanas a la exigencia de disculpas al gobierno español por los sucesos de la conquista, destacan las de Clara Brugada, Ricardo Monreal e Ifigenia Martínez.

El 25 de marzo de 2019, la entonces senadora de Morena, Ifigenia Martínez, respondió a un cuestionamiento sobre su postura ante la exigencia de AMLO de disculpas, “desde el punto de visto de la historia está viva la cicatriz, pero ya no tiene remedio, ya nosotros superamos esa etapa y a mucho orgullo, y los ayudamos cuando lo necesitan”, dijo en ese momento.

El 26 de noviembre de 2022, Ricardo Monreal, entonces senador, dijo “Quiero ser muy contundente, estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en su reclamo histórico. Aunque también creo que debemos mirar al futuro y que debemos destensar las diferencias que existen o que pudieran existir”, en el marco de la XVI Reunión Interparlamentaria México-España.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó el 12 de octubre de 2024 la petición de Sheinbaum para que España ofrezca disculpas, formulada anteriormente por AMLO, en ese momento brugada señaló como necesario que “los herederos de los responsables de uno de los mayores actos de exterminio en la historia de la humanidad pidan perdón a los habitantes originarios de estas tierras”

Otro mandatario que también exigió disculpas al gobierno español fue Nicolás Maduro, quien en 2017 criticó al país por celebrar el 12 de octubre, señalando que "El rey de España lo que debe hacer es pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron”.

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