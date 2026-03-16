Luego que este fin de semana, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para promover el apoyo a Cuba y en donde llamó a depositar a la cuenta bancaria de la asociación civil “Humanidad con América” la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta cuenta bancaria deberá cumplir con la reglamentación en materia de depósitos bancarios y que “todo siempre es fiscalizado”.

“Todas las cuentas de banco, pues tienen que tener una reglamentación, igual esta. No es algo que va a ser excluidos de la regla de los depósitos, etcétera. En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que esta asociación es impulsada por escritores y periodistas.

“Todo siempre es fiscalizado, porque ya decían quién sabe cuánta cosa”, agregó.

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En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que este es un llamado solidario al pueblo de Cuba ante el sufrimiento que ha ocasionado el bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos.

“Es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, sino es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles", expresó.

“Entonces este llamado que hacen muchas personalidades, incluido el presidente López Obrador, para llamar a depositar en esta cuenta. Así fue”, dijo.

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La asociación civil Humanidad con América Latina, a la cual el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la ciudadanía mexicana realizar donaciones para el pueblo cubano, fue recientemente autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones.

Al corte del 9 de marzo, la organización aparece en la lista de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, la entidad sin fines de lucro obtuvo su autorización el 9 de marzo de 2026 y está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave HAL260217NZ8.

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