Compostela, Nayarit.—La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hay consenso para sacar su "Plan B", iniciativa alterna tras desechar su propuesta de reforma electoral por parte del Congreso de la Unión.

En entrevista tras llegar a un evento de Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria federal indicó que este domingo hablará con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para definir el envío de su Plan B al Congreso de la Unión para este lunes o martes.

"A penas voy a hablar con la Secretaría de Gobernación, (Rosa Icela Rodríguez)", comentó al ser cuestionada sobre el envió de su Plan B.

"¿Ya hay consenso con los aliados?", se le preguntó.

"Sí, ya salió una publicación", mencionó.

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El sábado, senadores del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena respaldaron el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacaron que esta propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados.

“Las Senadoras y Senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, destacaron en un comunicado.

Antes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que después de las negociaciones que concluyeron en la Secretaría de Gobernación para lograr un acuerdo de la coalición oficialista en torno al plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, aún no hay un acuerdo, pero si una actitud positiva del PT y PVEM para lograrlo.

En entrevista con EL UNIVERSAL apuntó que luego de este primer cónclave en Bucareli “percibo una actitud positiva del PT y del Verde por lograrlos, porque saben ellos y todos sabemos que no solo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y para otros actos de carácter político”.

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jc/LL