San Cristóbal de las Casas, Chis; 14 de marzo.- La alcaldesa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fabiola Ricci Diestel, “de manera irresponsable” procedió a abrir las puertas de la plaza de toros de esta ciudad, para que este sábado por la noche se realice un rodeo, pero que en el transcurso del sábado había sido clausurado por no contar con medidas de seguridad.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas dio a conocer que esta noche, Ricci Diestel procedió a reabrir las puertas de la plaza de toros para que se lleve a cabo el evento llamado Rodeo de media noche.

Este sábado, elementos de Protección Civil suspendieron el evento Rodeo de media noche, que estaba previsto para esta noche, en la plaza de toros La Coleta, por carecer de dictámenes estructurales y eléctricos.

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Fueron integrantes del Instituto para la Gestión Integral de Riegos de Desastres, que determinó que en las instalaciones de la plaza de toros no se contaba con un programa específico de protección civil, carencia de equipos contra incendios y señalamientos de emergencia, falta de servicios médicos y medidas preventas obligatorias, así como el seguro de responsabilidad civil.

Protección Civil de Chiapas acuso directamente a la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas por haber actuado "de manera irresponsable". Fotos: Especiales.

Con la presencia de elementos de la Policía se procedió a clausurar la plaza de toros, pero además, se procedió a emitir una sanción económica a los organizadores.

Esta noche, la Secretaría de Protección Civil acusó a la alcaldesa del Morena de reabrir la plaza de toros, pese a la medida de precautoria. “La presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, ha actuado de manera irresponsable al incumplir con la clausura legal del evento Rodeo de media noche, a través de su secretario de Protección Civil (Pablo Reyes) y su equipo de trabajo”.

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“De manera arbitraria la autoridad municipal abrió las puertas para el ingreso de asistentes, ignorando las medidas de seguridad y la suspensión vigente”, dijo la Secretaría. “Esta dependencia estatal se deslinda totalmente de cualquier incidente, percance o riesgo que pueda ocurrir durante dicho evento, recayendo la responsabilidad absoluta en la alcaldesa y sus colaboradores directos”.

“Se informa que se iniciará el proceso legal correspondiente en contra de la presidenta municipal, su fuerza policial y el personal de protección civil municipal por el incumplimiento de las normas de seguridad y la desobediencia de mandatos legales”. “La seguridad de las familias chiapanecas no es negociable”, asegura.

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