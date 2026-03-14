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Senadores de cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas de intervención de Donald Trump.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la negativa de México a la intervención de Estados Unidos por temas de seguridad responde a un legado histórico de libertad y defensa de la soberanía nacional.

“Respaldo la postura de la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, ante una publicación del presidente Donald Trump, enfatizó que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se tiene que dar con responsabilidad compartida y absoluto respeto a la soberanía”.

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En un mensaje que compartió en redes sociales, el senador asentó que “México es una nación con memoria y con destino. Nuestra negativa a la intervención por parte de Estados Unidos no es cerrazón, es la defensa de un legado histórico de libertad.

“Respaldamos la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las soluciones a nuestros retos se construyen en casa, con nuestras instituciones”, expresó.

Por su parte, el senador morenista Emmanuel Reyes, subrayó que la soberanía es el alma de nuestra democracia y no tiene precio. Además, insistió en que es necesaria la colaboración bilateral, pero sin subordinación.

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Reyes Carmona dijo que México es un socio estratégico, pero ante todo es una nación libre y soberana.

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cdm/ml

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