San Luis Río Colorado, Sonora.- Con una inversión de 50 millones de pesos, en esta ciudad fronteriza se inauguró la primera etapa del programa nacional "Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura”.

Este programa que arranca hoy tiene el objetivo de fortalecer la seguridad, la movilidad urbana y la recuperación de espacios públicos.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura”, convirtiendo a San Luis Río Colorado en la primera ciudad a nivel nacional en inaugurar esta obra estratégica.

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El mandatario estatal, junto a Tania Carro Toledo subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el alcalde César Iván Sandoval Gámez, destacó que este proyecto forma parte de las acciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al Gobierno de Sonora para mejorar la iluminación y la imagen urbana y brindar entornos más seguros y dignos a las familias sonorenses, mediante infraestructura que favorezca la convivencia social y reduzca zonas de riesgo en la vía pública.

El Gobernador de Sonora estuvo acompañado de la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, además del alcalde de esa localidad. Fotos: Gobierno de Sonora.

La obra fue desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), con una inversión de 50 millones de pesos, para intervenir casi 40 kilómetros de vialidades dentro de la ciudad.

"Quiero decir a ustedes que es el primer Sendero Seguro que se inaugura a nivel nacional. Que inicia en San Luis Río Colorado e iniciamos con 40 kilómetros de luminarias en una primera etapa, y como ya se mencionó, vienen dos etapas adicionales".

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"Los Senderos Seguros que ponemos hoy en marcha van a ser una contribución muy importante a la seguridad, pero sobre todo a la tranquilidad de las familias", indicó el gobernador Alfonso Durazo.

Entre las acciones realizadas, se destaca la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED de 150 y 100 watts, así como la instalación de postes de alumbrado público. Fotos: Gobierno de Sonora.

Entre las principales acciones realizadas destacan la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED de 150 y 100 watts para mejorar la visibilidad nocturna.

También, la instalación de postes de alumbrado público de distintas alturas, con mil 093 bases y 2 mil 447 luminarias; colocación de bases de medición para su conexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e intervención artística con 10 murales que abarcan mil 200 metros cuadrados, representativos de la identidad regional.

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Durante el evento, el gobernador Durazo Montaño resaltó que la iluminación y recuperación de espacios públicos son herramientas clave para fortalecer la seguridad comunitaria y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente para mujeres, niños, jóvenes y familias que transitan diariamente por estas vialidades.

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