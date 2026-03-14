Pachuca.- Un robo con violencia ocurrido en la colonia El Pedregal, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, originó el cierre de la autopista México–Pachuca a la altura de Tepojaco, donde manifestantes exigieron justicia y mayor seguridad, luego de que durante el atraco fueran golpeados dos adultos mayores y menores de edad.

De acuerdo con los inconformes, durante la mañana, un grupo de sujetos ingresó al domicilio de una familia donde se encontraban dos adultos mayores de aproximadamente 90 años, así como un menor, a quienes amordazaron y amarraron para cometer el robo.

Ante estos hechos, vecinos de la zona se organizaron y bloquearon la vía carretera. Con pancartas en mano, denunciaron la agresión y exigieron la intervención de las autoridades. En los mensajes se podía leer: “Nos golpearon niños, bebés y adultos mayores de 90 años. Ayuda.”

Manifestante denunciaron que pese a solicitar apoyo de las autoridades, ninguna patrulla acudió al lugar tras el robo. Foto: Especial

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También señalaron que el atraco ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, en que los sujetos sustrajeron dinero en efectivo y diversas joyas del domicilio.

Los habitantes acusaron que, pese a solicitar apoyo de las autoridades, ninguna patrulla acudió al lugar, por lo que exigieron que la alcaldesa Gretchen Atilano realice una investigación sobre la actuación de la corporación policiaca.

El municipio de Tizayuca, considerado una de las zonas con mayores problemas de seguridad en Hidalgo, ha registrado diversos hechos delictivos que, de acuerdo con autoridades, se relacionan con su cercanía con el Estado de México, donde el robo a casa habitación se mantiene como uno de los delitos más recurrentes.

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