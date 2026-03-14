Culiacán, Sin. A 14 Marzo/ Un adulto mayor de nombre, Mario “N” de 78 años de edad reportado como desaparecido al caer a un canal hidráulico, presuntamente en un vehículo que conducía cerca de la comunidad del Potrero de Sataya, en Navolato, fue localizado y rescatado por elementos de auxilio y de la Policía.

De acuerdo a un reporte realizado por vecinos de la zona desde un dia anterior, una persona adulta había sido vista tratando de salir del agua sin lograrlo, debido a la fuerte corriente. Aunque se inició la búsqueda, su cuerpo fue ubicado a 8 kilómetros de distancia de donde había sido observado.

La familia de la víctima, vecinos de la comunidad de Otameto, sindicatura de Bachimeto, en Navolato, se unieron a su búsqueda a lo largo de un canal hidráulico junto con elementos de la policía municipal. El cuerpo fue hallado flotando, por lo que tuvo que ser amarrado con una cuerda para evitar que la corriente lo siguiera arrastrando.

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Después de varias maniobras, los equipos de auxilio lograron sacarlo a tierra firme, donde peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron para dar fe de su muerte y trasladarlo al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

Sobre el vehículo que se presume conducía al caer al agua del canal hidráulico, las autoridades no dieron a conocer si este ya fue localizado y rescatado.

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