San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que dos ciudadanos estadounidenses con orden de arresto en el vecino país fueron ubicados y asegurados en el municipio de San Luis Río Colorado.

Lo anterior fue resultado de labores de investigación e inteligencia desarrolladas de manera coordinada de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La intervención se realizó en la calle Crisantemas, en la colonia Libertad, donde los agentes ubicaron y aseguraron a Mery Angela “N”, de 27 años con orden de arresto por el delito de tráfico de personas, así como a Fernando “N”, también de 27, quien cuenta con una orden de aprehensión federal en los Estados Unidos por posesión de drogas.

Lee también ¡Alista el paraguas y la chamarra! Entrada del Frente Frío 41 provocará lluvias intensas en 5 estados; también bajarán las temperaturas

De acuerdo con la información oficial, ambas órdenes de arresto fueron emitidas por la Corte de Distrito del estado de Arizona, en los Estados Unidos, por lo que se mantenían vigentes al momento de su localización en territorio sonorense.

Tras su aseguramiento, las personas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad encargada de los procedimientos administrativos correspondientes para su deportación y posterior entrega a autoridades federales estadounidenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses