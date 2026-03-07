Más Información

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Alcaldesa de San Cristóbal sale en defensa de sus hijos tras polémica por autos de lujo; son de mi padre Elio Ricci, dice

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Aplican Plan DN-III por incendio en pozo petrolero en Las Choapas, Veracruz; fuego está fuera de control

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

La alcaldesa de Morena dio a conocer que los vehículos de lujo valuados en más de un millón de pesos, que sus hijos Martín e Isaac, han presumido en redes sociales, son propiedad de su padre, Elio Ricci Rosas, exregidor del ayuntamiento de esta ciudad.

La alcaldesa dijo que los vehículos que Martín e Isaac, que han presumido en redes sociales, como los Audi, valuados entre 700 a 1.5 millones de pesos y un racer de , son de su padre, Elio Ricci Rosas. “El carro no es de mis hijos; se los presta el abuelo”, dijo a periodistas.

reveló que, en la nómina de El Mencho, se encontraba el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.

Ricci Rosas militante del PAN, que llegó se integrante del ayuntamiento de esta ciudad, por el Partido Acción Nacional (PAN), tiene un negocio que registró ante la Secretaría de Economía por un monto de 50 mil pesos.

Martín e Isaac han presumido viajes en Europa y Las Vegas, así como ropa, zapatos y fiestas con el sonorense Natanael Cano. Hace un par de días los hijos de la alcaldesa morenista borraron de redes sociales todas las publicaciones y abrieron cuentas privadas.

Quienes conocen a Martín e Isaac aseguran que tienen un departamento en Ka'an Luxury Towers, de Tuxtla, capital de Tuxtla, donde presumen los Audi y el Racer.

Contrario a la austeridad republicana, los muchachos presumen sus autos y otros lujos sin ningún temor. “Yo los he visto en el gimnasio y tienen cada uno de ellos, entrenador personal”.

El sueldo de Ricci Diésel es de , que en un año representa un millón 344 mil pesos, lo que apenas le habría alcanzado para adquirir un vehículo Audi.

El negocio de su padre, Elio Ricci Rosas tiene un capital de 50 mil pesos.

