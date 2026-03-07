Más Información

Realizan misa por víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua; piden a la sociedad ser más solidaria

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Ciudad Juárez. - En el marco de las acciones que organizaciones civiles realizan por el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo este sábado una misa para recordar a las y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La acción se llevó a cabo esta mañana en la parroquia Misión de Guadalupe a un costado de la Catedral de esta localidad y en donde participaron integrantes de organizaciones como Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas ambas acompañadas por la .

Realizan misa por víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua; piden a la sociedad ser más solidaria. Foto: Especial.
En la misa se recordó a 25 víctimas de feminicidio, así como a 12 personas que perdieron la vida en la búsqueda de sus hijos, así como a personas hombres y mujeres desaparecidos.

En el mensaje se pidió para que la sociedad sea más solidaria, acompañe a las familias de las víctimas de desaparición y Feminicidio.

“Pedimos porque esta sociedad sane porque nuestra sociedad que desaparece y asesina a su pueblo no está sano. Que todas y todos los desaparecidos, aparezcan, que ni una más sea asesinada y que la justicia llegue a todas y todos”, se dijo en el mensaje.

A la acción acudieron de mujeres y hombres desaparecidos, así como de víctimas de feminicidio.

Realizan misa por víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua; piden a la sociedad ser más solidaria. Foto: Especial.
Esta acción forma parte de las actividades que se realizarán previo al 8 de marzo en Ciudad Juárez por parte de las organizaciones civiles.

Para mañana la Red Mesa de Mujeres en coordinación con otros colectivos acudirán a la Cruz de Clavos ubicada en el Puente Internacional Santa Fe o Paso del Norte, para colocar los nombres de víctimas de feminicidio, además de realizar una manifestación pacífica y dejar una ofrenda floral por las mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez.

