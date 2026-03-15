Aún sin un documento de acuerdos concretos, el llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se negocia en la Secretaría de Gobernación (Segob) sumó el apoyo al menos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque la cúpula del Partido del Trabajo (PT) no había definido una posición sobre el proyecto.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo que después de las primeras negociaciones en la Segob para lograr un acuerdo de la coalición oficialista en torno al plan B de la presidenta Sheinbaum Pardo, aún no hay un acuerdo, pero sí una actitud positiva del PT y PVEM para lograrlo.

Los senadores del PVEM, en plena negociación y sin conocer la iniciativa presidencial, respaldaron el plan B al asegurar que hay coincidencias con los puntos del planteamiento que presentó la Mandataria en materia de un uso racional de recursos públicos en estados y municipios, así como en los cambios en la revocación de mandato.

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Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, aseveró que no hay ningún condicionamiento al plan B y que se respalda la austeridad en congresos locales y cabildos; la revocación de mandato y la consulta popular con la inclusión de temas electorales.

Monreal Ávila, en entrevista con EL UNIVERSAL, apuntó que con las primeras negociaciones en Bucareli “percibo una actitud positiva del PT y del Verde por lograrlos, porque saben ellos y todos sabemos que no sólo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y para otros actos de carácter político”.

“Entonces, yo percibo una actitud buena, con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos, que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial, es lo que observo, un buen ánimo de todos y para todos”.

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Interrogado sobre si se realizó una especie de “operación cicatriz” entre Morena y sus partidos aliados luego del voto en contra del PT y PVEM a la reforma electoral, comentó que ello no fue necesario por la generosidad de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien de inmediato se reunió con legisladores de la alianza oficialista.

“La Presidenta, lejos de asumir una actitud de reclamo o de rechazo a estos dos partidos, los llama a las horas de rechazado el proyecto, se sienta en la misma mesa y los conmina a que busquemos una solución para que la coalición no se diluya, para que la coalición no se ponga en riesgo; entonces, yo diría que es un gesto de generosidad” de la Titular del Ejecutivo, refirió.

En un comunicado, los senadores del PVEM, que coordina Manuel Velasco, respaldaron el plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que hay coincidencias con los puntos del planteamiento que presentó la Mandataria federal.

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Explicaron que respalda el espíritu de la propuesta presidencial de acabar con los privilegios en el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, el senador pevemista Luis Armando Melgar manifestó su cautela “sobre todo si se busca beneficiar electoralmente a Morena. El voto es libre”, sentenció.