La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará un informe “buenísimo” de quienes han acaparado el agua en el país.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se darán a conocer nombres de políticos y empresas.

“Me lo presentaron el otro día (el informe); está buenísimo. El acaparamiento de agua y todas las trampas que se hacían para no pagar el agua, de empresas, de políticos que se opusieron al cambio en la ley del agua y que hoy se sabe, ya lo vamos a presentar aquí, que es porque tenían concesiones que transmitían”, expuso.

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“Está bueno el reporte, yo creo que ya lo vamos a presentar la próxima semana”, agregó.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que en los tribunales agrarios del país se dio mucha corrupción, despojo de tierras y privatización de los ejidos.

“Sí es muy importante que haya gente honesta en los tribunales agrarios, y que conozca y tenga la sensibilidad con la propiedad social”, dijo.

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Sobre el caso del Río Sonora, la Mandataria federal mencionó que habrá reparación del daño ambiental y eso no quita que haya algunos casos penales.

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