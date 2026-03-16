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La presidenta anunció que presentará un informe “buenísimo” de quienes han acaparado el agua en el país.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en , Sheinbaum Pardo indicó que se darán a conocer nombres de políticos y empresas.

“Me lo presentaron el otro día (el informe); está buenísimo. El acaparamiento de agua y todas las trampas que se hacían para no pagar el agua, de empresas, de políticos que se opusieron al cambio en la y que hoy se sabe, ya lo vamos a presentar aquí, que es porque tenían concesiones que transmitían”, expuso.

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“Está bueno el reporte, yo creo que ya lo vamos a presentar la próxima semana”, agregó.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que en los tribunales agrarios del país se dio mucha corrupción, despojo de tierras y privatización de los ejidos.

“Sí es muy importante que haya gente honesta en los tribunales agrarios, y que conozca y tenga la sensibilidad con la propiedad social”, dijo.

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Sobre el , la Mandataria federal mencionó que habrá reparación del daño ambiental y eso no quita que haya algunos casos penales.

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mahc/apr

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