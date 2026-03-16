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La presidenta garantizó que no subirá el y acusó los “gasolinazos” en los gobiernos panistas y priistas de Felipe Calderón y .

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que el expresidente se comprometió a que no subiría el precio de la gasolina en términos reales.

“Solamente lo que correspondía a la inflación. Ahora, incluso, está más barato este año que lo que estaba el año pasado porque está al mismo precio; es decir, lo que se refiere a la gasolina regular”, expuso la Presidenta.

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“Hay que recordar los gasolinazos del último periodo de Peña Nieto, principalmente. También pasó con Calderón, pero con Peña Nieto cada mes subía la gasolina”, acusó.

Reiteró que, ante la situación internacional, hay una compensación con el IEPS que esta semana puede incorporarse en el diesel y la gasolina: “Ahora por la guerra en Medio Oriente, particularmente en Irán, el precio del petróleo llegó a más de 100 dólares el barril”.

Insistió en que el objetivo de su administración es seguir avanzando en la .

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mahc/apr

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