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La presidenta anunció una intervención territorial contra la desnutrición infantil en México.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo admitió que hay todavía casos de desnutrición infantil.

“Estamos trabajando en ello, con el . Todavía hay casos lamentablemente, en nuestro país y vamos a hacer una intervención territorial porque está en ciertos lugares de nuestro país, todavía, lamentablemente, la desnutrición infantil”, señaló.

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Agregó que con esta intervención se busca garantizar la alimentación de la madre y de los pequeños en la primera infancia.

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mahc/apr

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