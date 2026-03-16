La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una intervención territorial contra la desnutrición infantil en México.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo admitió que hay todavía casos de desnutrición infantil.

“Estamos trabajando en ello, con el gabinete de Salud. Todavía hay casos lamentablemente, en nuestro país y vamos a hacer una intervención territorial porque está en ciertos lugares de nuestro país, todavía, lamentablemente, la desnutrición infantil”, señaló.

Lee también Avanza entrega de Programas de Bienestar y becas para estudiantes; vamos muy bien, dice Ariadna Montiel

Agregó que con esta intervención se busca garantizar la alimentación de la madre y de los pequeños en la primera infancia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr