Después de haber sido desechada su reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes 17 de marzo enviará su “Plan B”, con el que están de acuerdo los partidos aliados, Morena y Partido Verde.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el “Plan B” tiene que ver con “la reorientación del presupuesto” en los Congresos locales, Senado y cantidad de regidores para que el recurso se quede en los municipios y estados para obra pública.

La titular del Ejecutivo federal desconoció si se presentará en la Cámara de Diputados o en el Senado.

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“Nosotros seguimos luchando contra los privilegios, no puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tendrá 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga cinco millones de pesos.

“Pues es un exceso. Y ese recurso no se lo lleva la federación, sino el objetivo es que se quede para la gente, para ayudar a mejorar los servicios públicos de municipios y de los estados, entonces hay acuerdo en este sentido”, dijo la Presidenta.

“Nosotros vamos a seguir, de todas maneras, insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados”, agregó.

Señaló que por la tarde verá a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar cómo quedó la redacción.

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