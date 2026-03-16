"Ellos solicitaron ser donatarios y se les otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda", dice la Presidenta sobre el llamado del expresidente López Obrador a donar a una cuenta de una asociación civil para ayudar a Cuba.

"Sueltan los bots", dice Sheinbaum sobre reacciones a la petición del expresidente desde su retiro, para donar ayuda a Cuba.

La Mandataria federal llama, de manera personal, a donar para la isla.



