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Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más importantes de México.
Nación 08:58 AM
Sheinbaum reitera que siempre se busca buena relación con EU
La titular del Ejecutivo reitera que siempre van a buscar una buena relación con Estados Unidos, siempre basado en cuatro principios:
- Respeto a la soberanía y la integridad territorial
- Responsabilidad compartida y diferenciada
- Respeto y confianza mutua
- Cooperación sin subordinación
Nación 08:53 AM
Sheibaum llama a donar a Cuba
"Ellos solicitaron ser donatarios y se les otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda", dice la Presidenta sobre el llamado del expresidente López Obrador a donar a una cuenta de una asociación civil para ayudar a Cuba.
"Sueltan los bots", dice Sheinbaum sobre reacciones a la petición del expresidente desde su retiro, para donar ayuda a Cuba.
La Mandataria federal llama, de manera personal, a donar para la isla.
Nación 08:36 AM
Sheinbaum destaca asistencia de la mega clase de futbol en el Zócalo
"Muy bien [...] El Zócalo se convirtió en cancha. Mucha actividad comunitaria, es lo más hermoso", dice Sheinbaum Pardo sobre la mega clase de futbol en la explanada capitalina. Destaca asistencia.
Nación 08:32 AM
Sheinbaum defiende pronunciamiento de AMLO a favor de Cuba
La Presidenta defiende el pronunciamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador de ayudar a Cuba; "es un llamado solidario [...] es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos".
Nación 08:27 AM
Sheinbaum detalla el Plan B
La Presidenta insiste en que se deben bajar los beneficios para partidos políticos, dice sobre el Plan B, dice que aunque ahora no se puede, no se quita el dedo del renglón.
Apunta que mañana lo enviará
Nación 08:21 AM
Partidos de oposición no se han manifestado a favor de los migrantes
Nación 08:06 AM
Avance en becas del Bienestar
Julio César León, coordinador de las Becas para el Bienestar, presenta los avances de las becas del Bienestar, en correspondencia con las asambleas informativas para la inscripción de becas, de primero a sexto de primaria; destaca que, de 91 mil 486 primarias que existen, van 82 mil 962 en donde se ha informado.
Respecto a la beca Gertrudis Bocanegra, para estudiantes de educación media superior, como parte del Plan Michoacán, señala que están cerca de la meta de tarjetas entregadas, el 95%. Indica que a partir de mañana se verá reflejado el depósito del bimestre enero-febrero, para quienes recientemente hicieron el registro. Para estudiantes que quedan pendientes, se reaperturará el registro a partir del 23 y hasta el 27 de marzo.
Nación 07:59 AM
Continúan los pagos de las Pensiones del Bienestar
Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, señala que este bimestr se le está pagando a 18 millones 833 mil 147 personas.
Destaca que hasta el momento va un millón 596 mil 986 de pensiones entregadas para personas con discapacidad.
A patir del lunes 23 y hasta el 29 de marzo inicia un nuevo registro para la pensión de Personas con Discapacidad.
Del mismo modo, apunta que más de un millón de personas adultas mayores han sido visitadas por el programa de Salud Casa por Casa.
Nación 07:42 AM
Marina del Pilar inaugura vicaducto elevado en en Tijuana, Baja California
Por medio de un enlace a Tijuana, Baja California, con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, inaugura la segunda etapa del viaducto elevado desde el aeropuerto de Tijuana a las playas.
Agradece a la Secretaría de Defensa y a quienes participaron en la obra.
Nación 07:34 AM
Quién es quién en los precios...
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios". Presenta el seguimiento a la Estrategia Nacional para Pormover la Estabilización del Precio de la Gasolina.
Destaca que gracias al esfuerzo conjunto entre gobierno y empresas del sector, se logró disminuir el precio de la gasolina regular mediante la renovación de un acuerdo voluntario para mantenerla por debajo de los 24 pesos por litro.
Nación 07:33 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras el inicidente donde le picaron el ojo, la Presidenta señala que se encuentra bien, que solo fue momentaneo.
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mahc
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