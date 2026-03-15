Aunque no se ha definido cuál será la cámara de origen, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta semana la Mesa Directiva estará a la espera de la iniciativa que presente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno al llamado “Plan B”, de la reforma electoral.

En un video publicado en redes sociales, señaló que con esta reforma se pretende “ampliar la democracia en México, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana”.

La senadora de Morena afirmó que también se tiene previsto discutir la solicitud de la presidenta de la República para la autorización de la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos, a fin de que participen en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo próximos.

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Propuesta de "Plan B" para reducir regidurías “es viable”: Claudia Rivera

Por su parte la diputada federal Claudia Rivera Vivanco expresó su respaldo a la propuesta de reforma electoral secundaria, conocida como "Plan B", anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que esta iniciativa no solo cumple con las promesas de campaña, sino que atiende el reclamo ciudadano de contar con una democracia menos costosa y más eficiente.

Rivera Vivanco validó la propuesta de disminuir el número de integrantes en los cabildos. Señaló que la reducción de regidurías, que podría pasar de 23 a 15 en el caso de la capital poblana, es una medida correcta y viable.

"Se puede hacer el trabajo con menos regidores. En municipios como Puebla, las regidurías tienen una labor eminentemente legislativa y normativa, como la reforma a los marcos reglamentarios y al COREMUN, mientras que la responsabilidad ejecutiva recae en las secretarías. No se justifica un número tan alto de representantes", afirmó la legisladora.

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La también integrante del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que existen municipios en el país con cabildos que llegan a tener entre 30 y 40 integrantes, lo cual calificó como un esquema desgastado que debe corregirse para priorizar el fortalecimiento de la democracia sobre los privilegios burocráticos.

Respecto al panorama legislativo tras no alcanzarse la mayoría calificada para la reforma constitucional, la morenista reconoció que, aunque existe un desgaste natural en las alianzas políticas, la prioridad debe ser cumplirle al pueblo de México.

"La presidenta cumplió su palabra y acató el mandato popular tras escuchar a la ciudadanía en todo el país. Ahora nos toca a nosotros estar a la altura, encontrar los mecanismos para subsanar decisiones previas y construir acuerdos que permitan la aprobación del Plan B", finalizó.

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Senado alista discusión de nombramientos, reformas laborales y vivienda

Laura Itzel Castillo hizo saber que esta semana se discutirá y votará en el Senado la ratificación del nombramiento de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que la Mesa Directiva estará pendiente del dictamen que presente la Comisión de Relaciones Exteriores.

Como parte de la agenda legislativa también estarán atentos al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, relativo a la iniciativa para mejorar las condiciones laborales de las y los jornaleros, al vincular las certificaciones para exportación con garantías de seguridad social, de trabajadoras y trabajadores agrícolas.

Además, dijo que esperan que la Cámara de Diputados apruebe los cambios a la Ley de Vivienda, que se armonizan con la Constitución Política en torno al concepto de vivienda adecuada.

Por último, informó que el Senado conmemorará un aniversario más de la Expropiación Petrolera del expresidente Lázaro Cárdenas, en 1938, así como el natalicio de un “gran presidente”, Benito Juárez, el 21 de marzo.

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