El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio declinó pronunciarse sobre su eventual candidatura al gobierno de Guerrero, al afirmar que, por ahora, no está inscrito en ningún proceso interno, aunque tampoco descarta participar.

“No me encarto ni me descarto, pero no soy yo el que tiene que decir o tiene que determinar o que yo esté como berrinchudo, que queriendo y que sin mí, sin mí el pueblo no es”, apuntó.

Cuestionado sobre el tema del nepotismo y si su posible candidatura para suceder a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, encuadraría en esa figura prohibida en los estatutos de Morena, el senador Salgado Macedonio insistió en que nunca ha manifestado públicamente su intención de competir por el cargo. “Yo nunca he dicho que voy, nunca he dicho que quiero. Por lo tanto, yo no estoy en esa tesitura”, señaló.

Reiteró que actualmente su prioridad es su trabajo legislativo y el respaldo a su partido, en el que, aseguró, va a permanecer. “Soy un activo de Morena, estoy trabajando aquí en el Senado y estoy con Morena”, sostuvo.

No obstante, reconoció que constitucionalmente tiene el derecho de participar en cualquier proceso electoral, pues ningún estatuto partidista está por encima de la Constitución Política.

“La Constitución me lo permite, sí, claro que tengo todas las posibilidades de competir, pero no estoy en ese plan, no estoy alegando nada”, insistió.

Salgado Macedonio afirmó que el concepto de “nepotismo” se refiere a un gobernante que favorece directamente a familiares para ocupar cargos públicos en su gobierno.

“El nepotismo está claro: cuando el gobernante llega y pone a toda su familia en su administración. Lo demás es una elección constitucional donde cada quien tiene sus garantías individuales”, explicó, aunque reconoció que es Morena quien define los lineamientos de sus procesos internos.

“Quien manda, ordena y pone las reglas es Morena, no nosotros”, puntualizó.

