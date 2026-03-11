La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos, descartó un rompimiento de la alianza con Morena, luego de que los aliados del partido en el poder no respaldaron la reforma electoral.

En entrevista, la legisladora pidió “darle la vuelta a la página” y subrayó la importancia de mantener la unidad de su bancada y del movimiento de la Cuarta Transformación, al señalar que aunque el PT manifestó un punto de vista distinto, no existe ruptura con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay ruptura y no la habrá. Nosotros respetamos y acompañamos a la presidenta, y seguiremos profundizando el segundo piso de la Cuarta Transformación”, recalcó.

Bañuelos felicitó al coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, y a los integrantes del PT que participaron en la sesión, señalando que, a pesar de los ataques mediáticos, defendieron la posición de su partido con dignidad y argumentos.

“Se expresó en la máxima tribuna la opinión de todos los grupos parlamentarios, quedando manifiesta la unidad de nuestro grupo parlamentario”.

Explicó que el PT no solo respeta la decisión de la mayoría en la votación de la reforma, sino que también busca proyectar su agenda de manera constructiva en la ruta legislativa y electoral.

“Hay muchas más coincidencias dentro de nuestro movimiento que discrepancias”, señaló.

La senadora zacatecana recordó que el PT, como fundador del movimiento, se prepara para instalar la mesa nacional de la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

Sobre la ruta electoral, dijo que se elegirán a los mejores candidatos que representen los principios del movimiento, tanto para la Cámara de Diputados como para los congresos locales y gobiernos estatales o municipales.

“En principio, la alianza seguirá acompañándonos en 2027 y 2030, y sobre esa ruta electoral escogeremos a hombres y mujeres firmes en sus principios”, sostuvo.

En lo legislativo, la diputada destacó la aprobación unánime de la reforma que elimina pensiones excesivas de servidores públicos, así como la elección del nuevo Auditor Superior de la Federación, calificándolo como un ejemplo de la responsabilidad del PT dentro del movimiento.

“Lo que sigue es acompañarnos, seguir construyendo el movimiento que ha sido un referente de dignidad y justicia en nuestro país, y del que el PT se siente profundamente orgulloso de ser fundador”.

