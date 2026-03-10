El próximo 15 de marzo terminará la era de David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que este martes la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como próximo auditor Superior, para el periodo 2026-2034.

Él es Palacios Cardel, quien fue designado por el Pleno de San Lázaro con 472 votos.

Diputados designan a Aureliano Hernández Palacios como el nuevo Auditor Superior de la Federación (10/03/26). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

La trayectoria de Palacios Cardel, nuevo auditor Superior

Aureliano Hernández Palacios Cardel es licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, en el Campus Calasanz, localizado en el estado de Veracruz. Asimismo, cuenta con una Maestría en Políticas Públicas en el extranjero, ya que cursó este grado en la Universidad Torcuato Di Tella, una institución privada en Buenos Aires, Argentina.

Actualmente, vigila el gasto federalizado dentro de la Auditoría Superior de la Federación, como auditor especial. Este encargo lo asumió en octubre de 2025.

Sin embargo, ingresó a esta institución desde 2018, en donde se ha desempeñado como director general de la Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D”.

Palacios Cardel cuenta con experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz, por lo que también se considera cercano a la morenista Rocío Nahle y al propio David Colmenares Páramo, auditor Superior saliente.

En la terna para la titularidad de la ASF, participaron la contadora pública y abogada Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, actual presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de México.

Entre otros puestos, fue Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de México.

Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien se desempeñó desde enero de 2022 como secretario de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando era jefa de Gobierno de la CDMX.

Durante aquella designación, Sheinbaum Pardo definió a Hernández Palacios Mirón como un compañero honesto, de primera y muy trabajador, con experiencia en temas de seguridad útil para la coordinación del Gobierno capitalino.

Con información de Antonio López Cruz y Enrique Gómez.*

