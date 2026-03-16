Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de los Programas de Bienestar, mientras que el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, destacó la entrega de apoyos para las y los estudiantes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Montiel Reyes destacó que la próxima semana inicia el pago para personas con discapacidad.

“Vamos muy bien”, aseguró la titular de la Secretaría de Bienestar al exponer que para este bimestre se está pagando a 18.8 millones de personas, con una inversión de 104 mil 695 millones de pesos.

“Una inversión bimestral que va creciendo y que mantiene la tranquilidad del ejercicio de los derechos de nuestros derechohabientes de las pensiones y programas”, mencionó.

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Sobre la Pensión para Personas con Discapacidad, señaló que están recibiendo su pago un millón 596 mil personas que ya ejercen este derecho. La inversión social para este año es de 37 mil 452 millones de pesos de los recursos del Gobierno Federal y se adicionan los que invierten los estados.

Montiel resaltó que también se está entregando un apoyo adicional a las niñas y los niños con cáncer, además que hay un convenio con Teletón para que las infancias con discapacidad reciban atención.

Referente al Programa de Salud Casa por Casa, mencionó que van un millón 281 mil personas beneficiarias, quienes han recibido la primera visita y ya se realiza la segunda.

Recordó que para personas con discapacidad se va a iniciar un nuevo registro, a partir del lunes 23 y hasta el 29 de marzo, de las 10:00 a las 16:00 horas en módulos instalados.

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Julio César León Trujillo destacó los avances en la entrega de becas, principalmente la Rita Cetina.

En el Salón Tesorería, expuso la dispersión de las Becas de Bienestar para abril; 8.2 millones de beneficiarios de la Beca Rita, con 13 mil millones de pesos; 4.1 millones de beneficiaros de la Beca Benito Juárez con 15 mil millones de pesos; Jóvenes Construyendo el Futuro, 425 mil beneficiarios, con 4.9 mil millones de pesos; Beca Gertrudis Bocanegra, 41 mil 887 beneficiarios con 4.9 mil millones de pesos.

En total son 12.77 millones de becarios, con una inversión de 37.8 mil millones de pesos.

Cómo parte del Plan Michoacán, destacó la atención con la beca Gertrudis Bocanegra, para estudiantes de educación superior de mil 900 pesos bimestrales.

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