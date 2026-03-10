Se lleva a cabo con éxito el Torneo de Golf Teletón 2026 en beneficio al Ballet Teletón

Este lunes se llevó a cabo en el Club de Golf Vallescondido el Torneo de Golf Teletón 2026, un evento deportivo con fines solidarios, que tuvo como beneficiario al Ballet Teletón, un proyecto que integra a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer en un ambiente donde la danza se convierte en herramienta de rehabilitación, inclusión y desarrollo personal.

Esta vez, 144 golfistas participaron del torneo, con José González de León, Santiago Moreno, Alejandro Cabello y Pablo Monroy como ganadores del primer lugar; José Amado Sánchez, Raúl López Infante, Andrés Suárez y Diego Rojas en segundo lugar y Andrés Moreno Korb, Juan Carlos Vargas, Christian Guillemin y Omar Goyry en tercero.

En Vallescondido se unió el deporte y la danza, con el fin de beneficiar a niños con su rehabilitación física, emocional y social.

Como es costumbre, el formato de la jornada de golf fue A Go-Go, con equipos integrados por cuatro personas y por 18 hoyos.

Una vez más, Teletón, a través del deporte y de la danza, apoya a través de su fundación a millones de niños.